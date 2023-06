Залізнична катастрофа в Індії: відомо про понад 200 загиблих

В індійському місті Баласор учора, 2 травня, зіштовхнулися товарний і два пасажирських потяги. Наразі відомо про 207 загиблих пасажирів та ще 900 поранених. Про це пише India Today.

За попередніми даними, у місті Баласор у штаті Одіша кілька вагонів вантажного потяга Bengaluru-Howrah SuperFast Express зійшли з рейок та впали на сусідню колію. Після цього з ними зіштовхнувся пасажирський потяг Coromandel Express.

Головний секретар Одіші Прадіп Джена заявив, що в результаті катастрофи загинули 207 людей, ще 900 отримали поранення.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно розпорядився провести розслідування на високому рівні, щоб встановити точну причину трагедії.

Зазначається, що рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY