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Залізнична катастрофа в Індії: відомо про понад 200 загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залізнична катастрофа в Індії: відомо про понад 200 загиблих
фото: India Today

Рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости

В індійському місті Баласор учора, 2 травня, зіштовхнулися товарний і два пасажирських потяги. Наразі відомо про 207 загиблих пасажирів та ще 900 поранених. Про це пише India Today.

За попередніми даними, у місті Баласор у штаті Одіша кілька вагонів вантажного потяга Bengaluru-Howrah SuperFast Express зійшли з рейок та впали на сусідню колію. Після цього з ними зіштовхнувся пасажирський потяг Coromandel Express.

Головний секретар Одіші Прадіп Джена заявив, що в результаті катастрофи загинули 207 людей, ще 900 отримали поранення.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно розпорядився провести розслідування на високому рівні, щоб встановити точну причину трагедії.

Зазначається, що рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

Раніше повідомлялося, що зіткнення трьох поїздів в індійському штаті Одіша стало причиною загибелі щонайменше 50 людей. Крім того, тоді йшлося про 350 постраждалих. 

До слова, нещодавно в Канаді зійшов з рейок потяг із хімікатами.

Теги: Індія потяг катастрофа

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