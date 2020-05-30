Кім Чен Ин прирівняв підлітковий секс до державної зради



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На думку лідера КНДР, «аморальна» поведінка підлітків «допомагає ворогам руйнувати наше суспільство»

Щоб зупинити зростання «сексуальної розбещеності», Кім Чен Ин наказав школам перевіряти телефони учнів

Лідер КНДР Кім Чен Ин засудив «зростаючу аморальність» та підлітковий секс. Більше того, він прирівняв його до державної зради, оскільки така поведінка підлітків «допомагає ворогам руйнувати наше суспільство».

Про це повідомляє видання New York Post із посиланням на Radio Free Asia і Express.

Щоб зупинити зростання «сексуальної розбещеності», Кім Чен Ин наказав школам перевіряти телефони учнів або інші пристрої, які вони можуть мати при собі, на наявність заборонених матеріалів і відвідувань небажаних сайтів.

«Останнім часом все більше і більше старшокласників беруть участь в аморальних сексуальних відхиленнях, і Центральний комітет Корейської робочої партії видав директиву, яка закликає до рішучих заходів проти них», - цитує главу КНДР видання Radio Free Asia.

Винуватців обіцяють суворо карати. Так само, як вчителів і батьків, які не зможуть контролювати сексуальну поведінку підлітків.

До слова, в Ірані батько обезголовив дочку серпом через коханця.