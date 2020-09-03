«Наші очі зустрілися»: ексречниця Трампа розповіла про підморгування Кім Чен Ина



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Сара Сандерс розповіла про інцидент Дональду Трампу, який, жартуючи, відзначив, що Кім Чен Ин «запав» на неї

Сандерс пригадала випадок, який стався під час поїздки американської делегації до КНДР

Колишня прессекретарка президента США Сара Сандерс опублікувала мемуари, в яких розповіла про знаки уваги з боку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомляє The Guardian.

Сандерс розповіла про випадок, який стався під час поїздки американської делегації до КНДР.

На зустрічі президента США Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина політики обговорювали спорт у той час, коли Сандерс помітила, що лідер Північної Кореї дивиться на неї.

«Я впіймала його погляд і відірвала себе від паперів. Наші очі зустрілися та він кивнув і підморгнув мені. Я була приголомшена та відразу повернулася до документів», – пригадала Сандерс.

Вона зазначила, що розповіла про інцидент Дональду Трампу, який, жартуючи, відзначив, що Кім Чен Ин «запав» на Сару Сандерс.