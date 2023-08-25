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Китай направив винищувачі в повітряний простір Тайваню – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай направив винищувачі в повітряний простір Тайваню – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Китай відновив активну військову діяльність поблизу острова

13 китайських винищувачів та 5 військових кораблів сьогодні, 25 серпня увійшли в зону відповідальності Тайваню. Китай відновив військову активність навколо острова, пише Reuters.

Згідно з повідомленням від Міністерства оборони Тайваню, Китай розпочав активну військову діяльність поблизу острова.

«Сьогодні виявили 22 літаки КНР, серед них винищувачі, бомбардувальники та безпілотники. 13 із них увійшли в зону відповіді нашої держави», – заявили у Міністерстві оборони Тайваню.

Тайвань відправив свої власні літаки та кораблі для проведення спостережень. Зазначається, що Китай не оголошував про проведення навчань в цей час у цьому районі.

Нагадаємо, на початку липня міноборони Китаю звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн. 

Як повідомлялося, Тайвань зміцнює свою оборону, жінки-резервістки залучаються до військового навчання.

До слова, у червні Китай провів навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. 

Теги: Китай Тайвань

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