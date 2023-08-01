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Китай та ОАЕ планують провести перші спільні тренування військово-повітряних сил

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай та ОАЕ планують провести перші спільні тренування військово-повітряних сил
фото з відкритих джерел

Навчання мають на меті зміцнення обмінів та співпраці між військовими двох держав

Китай та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вперше оголосили про план проведення спільних навчань військово-повітряних сил у серпні. Про це повідомили в міністерстві оборони КНР.

Ці навчання отримали назву Falcon Shield-2023 та відбудуться у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю, відповідно до річного плану співробітництва між оборонними відомствами обох країн.

Навчання мають на меті зміцнення обмінів та співпраці між військовими двох держав, а також підвищення взаєморозуміння та довіри. 

Раніше повідомлялося, що Китай обмежує експорт низки безпілотників та супутнього обладнання, щоб запобігти їх використанню у «немирних цілях». 

Також Росія та Китай проведуть спільні військові навчання під кодовою назвою «Північ/Взаємодія-2023», у яких візьмуть участь військово-морські та повітряні сили обох країн. 

Як зазначається, навчання пройдуть у Японському морі.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке Альянсу з саміту у Вільнюсі.

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Теги: росія Китай військові навчання ОАЕ

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