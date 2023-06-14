Китай розпочав бойові навчання біля кордонів Тайваню
Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року
Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. У цей час США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану. Про це повідомляє Reuters.
Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.
Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.
Навчання Китаю у Східно-Китайському морі збігаються з чотиристоронніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі, які розпочалися у п'ятницю за участю США, Японії, Канади та Франції.
Як повідомлялося, Тайвань зміцнює свою оборону, жінки-резервістки залучаються до військового навчання.
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