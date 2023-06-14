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Китай розпочав бойові навчання біля кордонів Тайваню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай розпочав бойові навчання біля кордонів Тайваню
Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу
фото з відкритих джерел

Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року

Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. У цей час США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану. Про це повідомляє  Reuters.

Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.

Навчання Китаю у Східно-Китайському морі збігаються з чотиристоронніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі, які розпочалися у п'ятницю за участю США, Японії, Канади та Франції.

Як повідомлялося, Тайвань зміцнює свою оборону, жінки-резервістки залучаються до військового навчання.

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Теги: Китай Тайвань

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