Застряглий у льодах російський танкер із нафтою витягли тільки за тиждень

Весь час танкери із нафтою бовтались посеред Північного морського шляху, чекаючи на допомогу

Через шість діб після того, як російські танкери застрягли на Північному морському шляху доставляючи російську нафту з портів Балтики до Китаю, судна нарешті мають шанс продовжити маршрут. Як пише ресурс EADaily, караван танкерів очолив криголам «Таймир». Тим часом судна обігнав інший танкер з російською нафтою, який з початку маршруту супроводжувався криголамом.

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У ніч на 11 серпня танкери NS Arctic і «Приморський проспект» припинили маневрування у Східно-Сибірському морі та продовжили шлях Північним морським шляхом до Китаю у супроводі криголаму «Таймир». Шість днів тому судна перервали перехід та просто бовтались на відкритій воді. Очевидно, танкери, незважаючи на льодовий клас, не могли самостійно продовжувати шлях.

Зараз караван йде зі швидкістю 5 вузлів на годину, напередодні криголам «Таймир» забезпечував проведення нафтопродуктового танкера «Володимир Русанов» у Півек, звідки й попрямував до NS Arctic та «Приморський проспект». Караван має ще пройти Північним морським шляхом близько 750 миль (1207 км).

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Нагадаємо, танкери, які вперше везли російську нафту з портів на Балтиці до Китаю, застрягли на Північному морському шляху і маневрують там уже майже три доби. Причина невідома, писав ресурс EADaily. Передбачалось, що тепер терміни їхнього прибуття до КНР будуть змінені. У танкерах може бути до 224 тис. тонн нафти.

За даними автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) суден, ще 5 серпня танкери NS Arctic і «Приморський проспект» зійшли з курсу прямування Північним морським шляхом і досі маневрують у Східно-Сибірському морі.

Як пише EADaily, відразу два танкери класу «Афрамакс» з російською нафтою взяли курс на Китай з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга через Північний морський шлях. Цим маршрутом перевозили сировину і раніше, але з Мурманська. Балтійські порти традиційно забезпечували Європу, яка заборонила імпорт російської нафти з 5 грудня минулого року у відповідь на війну в Україні.

Новий, більш короткий маршрут доставки довжиною 8600 миль (13840 км – «Главком») повинен був зайняти 31-34 дні. Нюанс у тому, що старт «Приморського проспекту» з Усть-Луги до китайського Жичжао – «перша в історії відправка нафти через Північний Льодовитий океан» за версією Bloomberg. Судно мало досягти Жичжао 12 серпня, тепер же, за даними VesselFinder, воно йде в китайський Далянь і прибуде туди шонайшвидше 23 серпня.