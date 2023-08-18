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КНДР готує військові провокації через саміт лідерів США, Японії й Південної Кореї

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР готує військові провокації через саміт лідерів США, Японії й Південної Кореї
Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету
фото: АР

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила інформацію про можливий пуск балістичної ракети на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки

Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. Про це заявив член палати представників правлячої Партії народної влади Ю Сан Бом, повідомляє Yonhap.

За його словами, Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила інформацію про можливий пуск балістичної ракети на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки.

«У Пхеньяні була виявлена ​​активна діяльність транспортних засобів, що підтримують запуски міжконтинентальних балистичних ракет. Ми постійно виявляємо ознаки підготовки до запуску міжконтинентальних балистичних ракет, такі як часті переміщення паливного палива з заводів з виробництва рідкого палива», — сказав Ю Сан Бом.

Він також додав, що КНДР, як очікується, проведе спільні навчання своїх збройних сил, включаючи випробувальний запуск ракети, яка може бути оснащена тактичною ядерною зброєю, враховуючи «незвичайно активні» рухи транспортних засобів, виявлених навколо твердопаливного Північної Кореї. виробництво ракет.

За його словами, Пхеньян може здійснити ще один запуск військового розвідувального супутника наприкінці серпня, або на початку вересня.

Раніше повідомлялося, що цього тижня президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи». 

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію. 

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії.  Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.

Теги: саміт Китай військові навчання партії політика військові Північна Корея навчання президент

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