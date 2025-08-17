Головна Скотч Курйоз
Путін перед зустріччю з Трампом невдало пожартував про Лаврова

Надія Карбунар
Путін і Лавров на Алясці
фото: Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо зробив зауваження щодо светра, в якому прилетів на Аляску очільник МЗС РФ

Перед початком переговорів російської та американської делегації на Алясці президент РФ Володимир Путін публічно назвав свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова «імперіалістом». Причиною став светр головного російського дипломата з написом «СССР», в якому він прилетів до США. Як інформує «Главком», відео цього моменту опублікував у своєму Telegram-каналі російський пропагандист із телеканалу «Россия 1» Павло Зарубін.

За кілька хвилин до початку саміту державний секретар США Марко Рубіо іронічно зауважив, що йому сподобалася «сорочка» Лаврова.

Президент Путін спочатку не зрозумів, що він мав на увазі, тому Лавров пояснив, що йдеться про светр з написом «CCCP».

«Імперіаліст», – відповів на це Володимир Путін, вказуючи пальцем на Лаврова і сприймаючи це як смішний жарт.

Марко Рубіо змусив себе посміхнутися і опустив очі додолу.

Раніше коментатори звертали увагу на те, що Лавров невипадково вдягнув саме цей светр дорогою на Аляску, натякаючи на те, що Україна була під контролем Москви, як за радянських часів, до 1991 року.

«Президент Росії Володимир Путін вторгся в Україну в лютому 2022 року в рамках своїх особистих амбіцій щодо відновлення Радянського Союзу, розпад якого він назвав «найбільшою геополітичною катастрофою століття», – нагадало видання New York Post.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував одяг Лаврова у дописі в мережі Х.

«Дайте нам лише половину України, і ми обіцяємо, що зупинимося», – каже переговірник, одягнений у светр із зображенням СРСР», – іронічно написав він.

Guardian назвав витівку Лаврова однією із «серії російських провокацій, що передували саміту, спрямованих на те, щоб занепокоїти Україну та її європейських союзників».

Нагадаємо, американський телеканал CNN назвав появу Лаврова на Алясці у светрі з провокативним написом спробою показати впевненість Москви щодо саміту і те, що РФ начебто є великою державою, з якою неможливо не рахуватися на міжнародній арені.

Як відомо, російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. 

Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від головного редактора пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, під час перельоту журналістів годували котлетами по-київськи.

