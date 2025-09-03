Головна Світ Політика
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина
Президент Китаю: «Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років»
фото: Reuters

Лідери Китаю, РФ та Північної Кореї говорили про довголіття та способи досягти «вічного життя»

Під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».

«Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років», – додав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ.

До слова, донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка, за припущеннями, має ім'я Кім Чу Е, вперше супроводжувала батька під час його візиту за кордон. Її поява в Пекіні напередодні військового параду викликала ажіотаж та підживила нові спекуляції щодо її можливого майбутнього як спадкоємиці династичного правління.

Як відомо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин.  Сі Цзіньпін виступив із провокативною заявою.

