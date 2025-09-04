Команда Кім Чен Ина ретельно «зачистила» його сліди після зустрічі з Путіним (відео)

Один з учасників делегації Кіма ретельно протер стілець, на якому лідер КНДР сидів

Делегація Кіма ретельно протерла стілець, на якому він сидів та стіл, до якого лідер КНДР міг торкатися

Команда Кім Чен Ина провела ретельну «зачистку» його слідів у приміщенні, де північнокорейський лідер провів зустріч з російським диктатором Путіним, повідомляє «Главком».

Кремлівський кореспондент Олександр Юнашев опублікував відео, на якому видно, як співробітники північнокорейської делегації ретельно протерли стілець і стіл, де сидів Кім Чен Ин.

За словами Юнашева, делегація КНДР вжила цих заходів з метою видалити можливі сліди ДНК північнокорейського лідера, ймовірно, щоб уникнути витоку особистої інформації або слідів його присутності в разі виникнення небажаних наслідків.

После встречи сопровождающие Ким Чен Ына вытерли стул, на котором он сидел, и мебель, которую он трогал. Вероятно, чтобы нигде не осталось его биоматериала. pic.twitter.com/CXhrjIGiDR — Вот Так (@vottak_tv) — Вот Так (@vottak_tv) September 3, 2025

До слова, бронепоїзд, на якому подорожує лідер КНДР Кім Чен Ин, оснащений вагоном-рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Крім того, меню включає елітні французькі вина.

Усередині цього «рухомого палацу» облаштовані спальня, офіс, ресторан, вагони для охорони, а також спеціальний гараж для броньованих «Мерседесів».

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

До слова, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».