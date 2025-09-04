Головна Світ Соціум
Команда Кім Чен Ина ретельно «зачистила» його сліди після зустрічі з Путіним (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Команда Кім Чен Ина ретельно «зачистила» його сліди після зустрічі з Путіним (відео)
Один з учасників делегації Кіма ретельно протер стілець, на якому лідер КНДР сидів
скриншот з відео

Делегація Кіма ретельно протерла стілець, на якому він сидів та стіл, до якого лідер КНДР міг торкатися

Команда Кім Чен Ина провела ретельну «зачистку» його слідів у приміщенні, де північнокорейський лідер провів зустріч з російським диктатором Путіним, повідомляє «Главком».

Кремлівський кореспондент Олександр Юнашев опублікував відео, на якому видно, як співробітники північнокорейської делегації ретельно протерли стілець і стіл, де сидів Кім Чен Ин.

За словами Юнашева, делегація КНДР вжила цих заходів з метою видалити можливі сліди ДНК північнокорейського лідера, ймовірно, щоб уникнути витоку особистої інформації або слідів його присутності в разі виникнення небажаних наслідків.

До слова, бронепоїзд, на якому подорожує лідер КНДР Кім Чен Ин, оснащений вагоном-рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Крім того, меню включає елітні французькі вина.

Усередині цього «рухомого палацу» облаштовані спальня, офіс, ресторан, вагони для охорони, а також спеціальний гараж для броньованих «Мерседесів».

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

До слова, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. 

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».

