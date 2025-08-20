Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
Речниця Лукашенко: ми готові організувати будь-яку зустріч
колаж: glavcom.ua

Це питання під час нещодавньої телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали

Речниця білоруського самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Білорусь не просила і не просить ролі посередника, але якщо це буде потрібно для миру в нашій братній республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. І ми проведемо все на найвищому рівні», – сказала Ейсмонт. Вона додала, що під час нещодавньої телефонної розмови самопроголошеного президента з американським президентом ця тема не обговорювалася.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився проти проведення майбутніх переговорів щодо України на території Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Туска у соцмережі Х.

«Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», – йдеться у дописі.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським. 

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як майданчик для мирних переговорів.

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійська чемпіонка Юлія Пахаліна похвалила диктатора Путіна
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
7 серпня, 17:31
Левітт: Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні
«Вправа з вислуховування»: Білий дім прокоментував майбутній саміт Трампа та Путіна
13 серпня, 04:46
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
Зеленський відправився до Берліну
Зеленський відправився до Німеччини: що на порядку денному
13 серпня, 10:52
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
14 серпня, 12:11
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
16 серпня, 08:44
«Редіс» отримав державну нагороду за особисту мужність
Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького
17 серпня, 11:35
Зеленський і Трамп мають зустрітися сьогодні, 18 серпня
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
18 серпня, 08:59
Мінськ може прийняти зустріч, але не хоче
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Вчора, 21:47

Політика

Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
Трамп оцінив ймовірність Третьої світової війни
Трамп оцінив ймовірність Третьої світової війни
Продаж Європі американської зброї для України. Бессент озвучив нюанс
Продаж Європі американської зброї для України. Бессент озвучив нюанс
Туск розкритикував ідею провести переговори щодо України в Будапешті
Туск розкритикував ідею провести переговори щодо України в Будапешті
Прем'єр Ізраїлю звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму
Прем'єр Ізраїлю звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2911
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2102
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1820
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1797
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua