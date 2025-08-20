Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна

Це питання під час нещодавньої телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали

Речниця білоруського самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Білорусь не просила і не просить ролі посередника, але якщо це буде потрібно для миру в нашій братній республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. І ми проведемо все на найвищому рівні», – сказала Ейсмонт. Вона додала, що під час нещодавньої телефонної розмови самопроголошеного президента з американським президентом ця тема не обговорювалася.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився проти проведення майбутніх переговорів щодо України на території Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Туска у соцмережі Х.

«Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», – йдеться у дописі.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як майданчик для мирних переговорів.