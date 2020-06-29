Китай накрили повені – є загиблі і зниклі безвісти



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Рятівники шукають постраждалих від стихійного лиха в Китаї Фото: Xinhua News Agency

З району стихійного лиха було евакуйовано 7 705 людей

У китайській провінції Сичуань сильні літні зливи спричинили масштабні повені. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на владу провінції.

Особливо внаслідок повені постраждало місто Іхай. З району стихійного лиха було евакуйовано 7 705 людей.

Через паводки щонайменше 12 людей загинули, 10 зникли безвісти. Два транспортні засоби впали річку, бо рухалися пошкодженим повінню шосе.

Загалом з початку червня вода забрала життя 78 мешканців Китаю. Крім того, пошкоджено понад сто тисяч будинків.

Влада країни вже оцінила економічні втрати у понад 3,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

Тим часом ЄС відправляє в Україну літак з допомогою постраждалим від повені.