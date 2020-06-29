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    У світі

    Китайці повідомили про успішне тестування на людях вакцини від Covid-19

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    Китайська компанія China National Biotec Group&nbsp;розробляє одразу дві вакцини проти Covid-19 - Китайці повідомили про успішне тестування на людях вакцини від Covid-19
    Китайська компанія China National Biotec Group розробляє одразу дві вакцини проти Covid-19

    Станом на 29 червня коронавірус виявлено у більш ніж 10 млн жителів Землі

    Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), яка розробляє дві вакцини проти Covid-19, 28 червня заявила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з засобів на людях. Про це пише The Economic Times.

    «Результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали, що засіб може бути безпечним та ефективним, це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з попередніми даними випробувань, досліджуваний лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення, в якому брали участь 1 120 здорових людей, повідомила CNBG.

    У Китаї компаніям та дослідникам дозволено тестувати вісім засобів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу, що зробило Китай лідером у гонці з розробки вакцини проти коронавірусу, внаслідок пандемії якого вже загинуло понад 500 000 людей.

    Нагадаємо, станом на 29 червня коронавірус виявлено у більш ніж 10 млн жителів Землі, більше 5 млн вже одужали, 0,5 млн померли від ускладнень. Продовжують лікуватися більше 4 млн пацієнтів.

    Тим часом в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147
    медицина Китай вакцинація коронавірус
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