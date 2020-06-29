Китайці повідомили про успішне тестування на людях вакцини від Covid-19



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Китайська компанія China National Biotec Group розробляє одразу дві вакцини проти Covid-19

Станом на 29 червня коронавірус виявлено у більш ніж 10 млн жителів Землі

Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), яка розробляє дві вакцини проти Covid-19, 28 червня заявила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з засобів на людях. Про це пише The Economic Times.

«Результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали, що засіб може бути безпечним та ефективним, це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань», - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними випробувань, досліджуваний лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення, в якому брали участь 1 120 здорових людей, повідомила CNBG.

У Китаї компаніям та дослідникам дозволено тестувати вісім засобів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу, що зробило Китай лідером у гонці з розробки вакцини проти коронавірусу, внаслідок пандемії якого вже загинуло понад 500 000 людей.

Нагадаємо, станом на 29 червня коронавірус виявлено у більш ніж 10 млн жителів Землі, більше 5 млн вже одужали, 0,5 млн померли від ускладнень. Продовжують лікуватися більше 4 млн пацієнтів.

Тим часом в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147