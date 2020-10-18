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    У світі

    Китай попередив США про можливі масові затримання американців

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    Американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства, йдеться в заяві КНР - Китай попередив США про можливі масові затримання американців
    Американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства, йдеться в заяві КНР

    Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження представникам уряду США

    Влада Китаю застерегла американських колег від політики затримання китайських вчених в США. Пекін пообіцяв, що якщо така практика буде продовжена, то ця ж доля чекатиме американців в Китаї.

    Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чиновників США.

    Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження представникам уряду США, у тому числі через посольство США в Пекіні.

    «США мають припинити переслідування китайських вчених в американських судах, інакше американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства», – йдеться в заяві.

    Китай почав робити такі попередження цього літа після того, як в США було заарештовано відразу кілька китайських вчених, які відвідували американські університети для проведення досліджень. Вашингтон також звинуватив їх в ухилянні від імміграційної влади США.

    Влада США з моменту початку торговельної війни з Китаєм досить упереджено ставиться до китайських вчених, які працюють в американських університетах. Офіційні особи США неодноразово звинувачували Китай в промисловому шпигунстві і спробі крадіжки інтелектуальної власності.

    До слова, президент США Дональд Трамп також пообіцяв у разі перемоги на майбутніх президентських виборах назавжди покінчити із залежністю американської економіки від Китаю.

    США Китай арешт політика посольство наука
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