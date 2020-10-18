Китай попередив США про можливі масові затримання американців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства, йдеться в заяві КНР

Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження представникам уряду США

Влада Китаю застерегла американських колег від політики затримання китайських вчених в США. Пекін пообіцяв, що якщо така практика буде продовжена, то ця ж доля чекатиме американців в Китаї.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чиновників США.

Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження представникам уряду США, у тому числі через посольство США в Пекіні.

«США мають припинити переслідування китайських вчених в американських судах, інакше американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства», – йдеться в заяві.

Китай почав робити такі попередження цього літа після того, як в США було заарештовано відразу кілька китайських вчених, які відвідували американські університети для проведення досліджень. Вашингтон також звинуватив їх в ухилянні від імміграційної влади США.

Влада США з моменту початку торговельної війни з Китаєм досить упереджено ставиться до китайських вчених, які працюють в американських університетах. Офіційні особи США неодноразово звинувачували Китай в промисловому шпигунстві і спробі крадіжки інтелектуальної власності.

До слова, президент США Дональд Трамп також пообіцяв у разі перемоги на майбутніх президентських виборах назавжди покінчити із залежністю американської економіки від Китаю.