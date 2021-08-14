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    У Китаї сильна хвиля змила в море 17 осіб

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    У Китаї сильна хвиля змила в море 17 осіб - У Китаї сильна хвиля змила в море 17 осіб
    У Китаї сильна хвиля змила в море 17 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальникам вдалося витягти з води 16 осіб, частина з них захлинулися і загинули

    На східному узбережжі Китаю сильна хвиля змила в море групу місцевих жителів, 10 людей загинули, ще один вважається зниклим безвісти. Про це повідомляє агентство Xinhua.

    За наявною інформацією, нещасний випадок стався в районі міста Чжанчжоу (провінція Фуцзянь). Відзначається, що всі постраждалі – люди, які відпочивали на пляжі, які прибули в туристичних цілях з інших регіонів країни.

    Рятувальникам вдалося витягти з води 16 осіб, частина з них захлинулися і загинули.

    Шестеро постраждалих перебувають у стабільному стані, відзначає видання.

    На даний момент екстрені служби продовжують пошуки ще одного туриста, якого віднесло хвилею в море.

    Як повідомлялося, у минулі вихідні в Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

    5 липня на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було виявлено підозрілий предмет. На місці працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено.

    Теги: вихідні Китай пляжі
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    У Китаї сильна хвиля змила в море 17 осіб