Китай відреагував на американські санкції



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США не мають права втручатися у співробітництво Китаю і РФ, впевнені у КНР

Офіційний представник міністерства оборони КНР У Цянь виступив із заявою, в якій висловлюється рішучий протест у зв'язку з введеними США санкціями

Китайсько-російське військове співробітництво є цілком нормальною співпрацею між суверенними державами, відповідає міжнародному праву, втручатися в цей процес американська сторона не має права, говориться в заяві міноборони Китаю.

Офіційний представник міноборони КНР підкреслив, що зазначені дії США являють собою відкрите нехтування нормами міжнародних відносин і повне втілення гегемонізму, вони завдають серйозної шкоди відносинам між Китаєм і США і арміями двох країн.

«Ми закликаємо американську сторону негайно виправити помилку і скасувати так звані санкції, в іншому випадку відповідальність наслідки покладатиметься на американську сторону», - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, влада США ввела санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради КНР, які здійснили покупку винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400 у Російської Федерації.

Під дані санкції потрапив департамент розвитку та обладнання китайській армії і його директор Чи Шанфу, які тепер внесені в санкційний список OFAC мінфіну США. Тепер їх активи в юрисдикції США підлягають блокуванню.

Також на адресу китайського оборонного відомства заборонено постачати технології і продукцію американського походження, а також закритий доступ до валютних операцій в юрисдикції США.

Джерело: Синьхуа