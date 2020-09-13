  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Китай заявив про обмеження діяльності посольства і консульств США

    • Розсилка
    Китай заявив про обмеження діяльності посольства і консульств США

    Китай закликає США негайно виправити свої помилки і зняти необґрунтовані обмеження, накладені на китайське посольство і консульства

    Китай направив дипломатичну ноту, в якій оголосив про накладення у відповідь на аналогічні дії США обмежень на діяльність посольства та консульств цієї країни, включно з генконсульством у Гонконгу.

    Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МЗС КНР.

    «Офіційний представник МЗС КНР сьогодні заявив, що відповідні заходи поширюються на високопоставлених дипломатів і всіх інших працівників посольства і консульств. Їх мета полягає в тому, щоб закликати США скасувати свої помилкові рішення в найкоротші терміни», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Держдепартамент США від жовтня минулого року запровадив низку обмежень, які перешкоджають нормальному виконанню посольством і консульствами КНР у Штатах, а також їхнім співробітниками своїх обов'язків. У Пекіні вказують, що такий підхід грубо порушує міжнародне право, а також підриває двосторонні зв'язки між країнами.

    «Ми вкотре закликаємо американську сторону негайно виправити свої помилки і зняти необґрунтовані обмеження, накладені на китайське посольство і консульства та їхніх співробітників», – цитує Сіньхуа офіційного представника МЗС КНР.

    При цьому, підкреслив дипломат, Китай продовжить підтримувати «обміни і співробітництво між усіма секторами двох країн у нормальному режимі, посольство і консульства Китаю своєю чергою також будуть підтримувати звичайний режим взаємодії з усіма спільнотами США».

    МЗС США Китай посольство Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ