Клінтон закликала Велику сімку вимагати від РФ повернення українських моряків



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Екс-глава Держдепу США Гілларі Клінтон

Клінтон зазначила, що напад на українські кораблі та моряків є значною військовою ескалацією з боку Росії

Колишня очільниця Держдепу та екс-кандидат у президенти США Гілларі Клінтон закликала країни Великої сімки (G7) вимагати від Росії негайно повернути захоплених українських моряків.

Клінтон написала у Twitter, що напад на українські кораблі та моряків є значною військовою ескалацією з боку Росії проти України.

Також вона наголосила, що це одна зі спроб Москви «контролювати ключові зони» в Україні та поблизу неї.

«Дії Росії грубо порушують угоду, що дозволяє вільний прохід через (Керченську - ред.) протоку і Велика сімка має вимагати негайного повернення моряків», - написала вона.

Раніше у США запропонували блокувати російські кораблі при виході з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України.

Як заявив 4 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

Також він підкреслив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.