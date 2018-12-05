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    У світі

    Клінтон закликала Велику сімку вимагати від РФ повернення українських моряків

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    Екс-глава Держдепу США Гілларі Клінтон - Клінтон закликала Велику сімку вимагати від РФ повернення українських моряків
    Екс-глава Держдепу США Гілларі Клінтон

    Клінтон зазначила, що напад на українські кораблі та моряків є значною військовою ескалацією з боку Росії

    Колишня очільниця Держдепу та екс-кандидат у президенти США Гілларі Клінтон закликала країни Великої сімки (G7) вимагати від Росії негайно повернути захоплених українських моряків.

    Клінтон написала у Twitter, що напад на українські кораблі та моряків є значною військовою ескалацією з боку Росії проти України.

    Також вона наголосила, що це одна зі спроб Москви «контролювати ключові зони» в Україні та поблизу неї.

    «Дії Росії грубо порушують угоду, що дозволяє вільний прохід через (Керченську - ред.) протоку і Велика сімка має вимагати негайного повернення моряків», - написала вона.

    Раніше у США запропонували блокувати російські кораблі при виході з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України.

    Як заявив 4 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

    Також він підкреслив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.

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