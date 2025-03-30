Прем’єр-міністр Канади потрапив у скандал через дисертацію

Карні завершив свою дисертацію за рекордно короткий термін – менш ніж за два роки

За висновками експертів, у дисертації Карні виявлено десять випадків явного плагіату

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні потрапив у скандал через підозри у плагіаті. Дослідники виявили щонайменше десять випадків некоректного запозичення у його докторській дисертації, захищеній в Оксфорді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на National Post.

Науковий керівник Карні зазначила, що він завершив свою дисертацію за рекордно короткий термін – менш ніж за два роки. Видання National Post отримало копію його наукової роботи 1995 року під назвою «Динамічна перевага конкуренції» та передало її для аналізу трьом університетським експертам. За їх висновками, у тексті виявлено десять випадків явного плагіату.

Зокрема, в кількох розділах дисертації Карні використав повні цитати, перефразовані фрагменти або злегка змінені уривки з чотирьох попередніх наукових робіт без належного посилання на авторів.

Доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з дисциплінарних питань Джеффрі Сігалет наголосив, що подібні дії є класичним прикладом плагіату: «Він просто повторює чужий текст без належного цитування».

Водночас речниця ліберальної кампанії Ізабелла Орозко-Медісон у своїй заяві назвала звинувачення в плагіаті «безвідповідальною і неправдивою інтерпретацією» наукової роботи Карні.

Нагадаємо, 9 березня Ліберальна партія Канади обрала Марка Карні своїм новим лідером, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра.

Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії, не має політичного досвіду, але його економічна експертиза рекомендована в умовах торговельної війни зі США.

Вибори лідера відбулися на фоні зростання популярності Ліберальної партії, частково через опозицію до політики президента США Дональда Трампа, спрямованої проти Канади.