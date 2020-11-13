На порушників карантину в Києві накладено штрафів на 1,3 млн грн

Правоохоронцями складено майже 5 тис. адмінпротоколів за порушення карантинних заходів

Столичні поліцейські щоденно у складі мобільних груп здійснюють перевірки щодо дотримання фізичними та юридичними особами протиепідемічних заходів. Під особливою увагою правоохоронців - заборона роботи закладів господарської діяльності у нічний час.

З початку пандемії працівниками структурних підрозділів столичної поліції складено 4795 адміністративних матеріалів за правопорушення у цій сфері, серед яких – 1289 протоколів на юридичних осіб за порушення карантинних обмежень. До суду для розгляду по суті уже направлено 3921 адміністративний матеріал. На правопорушників судами накладено штрафних санкцій майже 1,3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Крім того, слідчими районних управлінь поліції у Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 12 фактів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Так, на вихідні дні також заплановано проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб на предмет дотримання ними протиепідемічних заходів. Додатково, для посилення нарядів, виділених районними управліннями, залучатимуться близько 20 мобільних груп з числа спецпризначенців полку поліції особливого призначення № 1 та № 2.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

За дотримання карантину в Києві стежитимуть спеціальні групи поліції.

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