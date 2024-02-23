Макрон збере лідерів Європи, щоб обговорити допомогу Україні

Зустріч європейських лідерів запланована на понеділок

Президент Франції Еммануель Макрон проведе у Парижі зустріч на підтримку України з лідерами інших країн. Про це пише французький телеканал TV5Monde.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними телеканалу, зустріч запланована на понеділок, 26 лютого.

«Ця робоча зустріч дасть змогу вивчити наявні засоби для посилення співпраці партнерів на підтримку України», – йдеться у заяві представника французького президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Французькі чиновники кажуть, що Макрон сповнений рішучості показати Росії, що в Європі немає втоми від України, попри побоювання щодо подальшої підтримки США.

Як відзначає TV5Monde, цю інформацію підтвердив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі телеканалу Polsat.

«Президент Макрон запросив низку європейських лідерів доволі ситуативно, щоб поспілкуватися про нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн», – сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня.

Як повідомлялося, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.