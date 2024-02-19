Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні

Байден заявив, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні

Під час зустрічі Байден та Джонсон мають обговорити допомогу Україні

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

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«Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати», – сказав Байден.

Очільник США додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

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«Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного», – зазначив Байден.

За словами американського лідера, він сподівається, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області може повторитися на інших ділянках фронту.

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

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Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.