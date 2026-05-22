Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українка назвала необхідну суму для життя у Канаді на місяць та розкрила головні витрати на базові витрати за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на відео інфлюенсерки у Тiktok.

Українка розповіла, скільки потрібно грошей для життя у Канаді для родини, яка складається з двох дорослих та однієї дитини. Щоб орендувати квартиру у великому місті потрібно близько $3 тис. Додатково треба оплачувати комунальні послуги – $250.

Серед окремих витрат на життя українка називає такі потреби, як покупки у магазині, оплата зв'язку тощо. Тож, щоб забезпечити родину продуктами на місяць у Канаді коштує $1 тис. За словами авторки, щоб сходити повечеряти до закладу у Канаді треба буде заплатити приблизно $400. 

На бензин за місяць доведеться витратити близько $300. Українка також зауважила, що має окрему витрату – оплату кредиту на машину – $500. До того ж авто має страхування – $300.

Блогерка також назвала витрати на мобільний зв’язок – $125, інтернет та підписки – $100, невеликі розваги – $200, одяг та косметика – $300. Дитячий садок у Канаді платний, тож кожен місяць потрібно виділяти по $700.

Ще авторка відео згадала про страхування життя, яке коштує $200 та витрата на «щось термінове» – $255. Українка підсумувала та заявила, що сума на базові потреби в Канаді на місяць складає $7 800.

Нагадаємо, українка Юлія Падневич навчається в Данії та водночас виховує сина, поділилася своїм досвідом та розповіла, якою є реальність життя в цій країні. За словами українки соціальна система в Данії має свої недоліки, а саме суворі вимоги. 

Також повідомлялося, українка Ярослава, яка мешкає в Каліфорнії та розповідає про своє життя за кордоном у соцмережах, в одному зі своїх відео блогерка зізналася, скільки грошей вона витратила на переїзд до США.За словами блогерки, вона здивувалася через суму, яку їй із чоловіком довелося витратити на переїзд до США. Найбільше коштів у новій країні потребувала оренда житла. 

