Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді

Блогерка розкрила суми витрат на базові потреби у Канаді

Українка назвала необхідну суму для життя у Канаді на місяць та розкрила головні витрати на базові витрати за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на відео інфлюенсерки у Тiktok.

Українка розповіла, скільки потрібно грошей для життя у Канаді для родини, яка складається з двох дорослих та однієї дитини. Щоб орендувати квартиру у великому місті потрібно близько $3 тис. Додатково треба оплачувати комунальні послуги – $250.

Серед окремих витрат на життя українка називає такі потреби, як покупки у магазині, оплата зв'язку тощо. Тож, щоб забезпечити родину продуктами на місяць у Канаді коштує $1 тис. За словами авторки, щоб сходити повечеряти до закладу у Канаді треба буде заплатити приблизно $400.

На бензин за місяць доведеться витратити близько $300. Українка також зауважила, що має окрему витрату – оплату кредиту на машину – $500. До того ж авто має страхування – $300.

Блогерка також назвала витрати на мобільний зв’язок – $125, інтернет та підписки – $100, невеликі розваги – $200, одяг та косметика – $300. Дитячий садок у Канаді платний, тож кожен місяць потрібно виділяти по $700.

Ще авторка відео згадала про страхування життя, яке коштує $200 та витрата на «щось термінове» – $255. Українка підсумувала та заявила, що сума на базові потреби в Канаді на місяць складає $7 800.

