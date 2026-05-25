Росія оприлюднила фото пошкодженого газовоза після вибухів у морі

У Москві заявили про атаку дронів і безекіпажних катерів на підсанкційне судно, яке прямувало з Мурманська до Китаю

Росія оприлюднила фото пошкодженого підсанкційного газовоза «Арктік Метагаз», який зазнав пошкоджень у березні 2026 року біля берегів Мальти під час рейсу з Мурманська до Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У Росії стверджують, що судно атакували безпілотники та безекіпажні катери з вибухівкою. Представники Слідчого комітету РФ прибули до Лівії, де зараз перебуває газовоз, та провели його огляд за допомогою підводних і повітряних дронів.

фото: слідчий комітет Росії

За словами офіційного представника СК РФ, на судні зафіксували сліди пожежі, знищення систем управління та руйнування двох із чотирьох резервуарів із газом.

У російському слідстві стверджують, що 3 березня 2026 року біля берегів Мальти по газовозу було завдано ударів «не менше двома безпілотними літальними апаратами та не менше трьома безекіпажними катерами».

Російська сторона раніше звинувачувала в атаці Україну, однак офіційний Київ ці заяви не коментував. Слідчі РФ також повідомили, що вивчають дані бортового самописця судна. За їхніми словами, ознак витоку палива чи забруднення навколишнього середовища після інциденту не виявлено.

Нагадаємо, що раніше Федеральна служба безпеки РФ заявила про нібито запобігання «теракту» на іншому газовозі – Arrhenius, який прибув із Бельгії до порту Усть-Луга Ленінградської області. У ФСБ тоді стверджували, що під судном нібито виявили морські магнітні міни, а російські силовики побачили у справі «слід НАТО».