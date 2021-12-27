Через «Омікрон» у світі скасовано тисячі авіарейсів

Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї

Унаслідок швидкого поширення «Омікрон»-штаму коронавірусу вирушити за призначенням не змогли десятки тисяч авіапасажирів по всьому світові. Про це повідомляє BBC.

Починаючи з п'ятниці, скасовано вже понад 7 тис. рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.

За даними порталу FlightAware, тільки в неділю було скасовано більш як 2 тис. рейсів, у тому числі понад 640 – у Сполучених Штатах.

Зазначається, що компанії змушені скасовувати польоти через масове інфікування «Омікрон»-штамом обслуговуючого персоналу, включаючи членів екіпажів.

Нагадаємо, медичний експерт Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл заявив, що ризик зараження коронавірусом у літаку підвищився вдвічі-втричі через новий «Омікрон»-штам.

За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

Як відомо, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

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