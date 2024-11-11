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Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату
Ніна Южаніна розповіла, що судді місцевих судів отримають щомісячну доплату
фото: bank.gov.ua

«У другому читанні проєкту держбюджету-2025 знайшли спосіб для «премій суддям»», – Ніна Южаніна

У фінальній версії законопроєкту Державного бюджету на 2025 рік передбачена щомісячна доплата суддям місцевих судів. Вона становитиме 10,5 тис. грн. Про це повідомила народна депутатка від партії «Європейська солідарність», член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«У другому читанні проєкту держбюджету-2025 знайшли спосіб для «премій суддям» і просто збільшили базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду з 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 35 прожиткових мінімумів», – зазначила нардепка.

Южаніна додала, що по суті збільшили зарплату суддям з 63 060 грн до 73 570 грн.

«А ще додайте доплати – і вийде більше, ніж у воїна на передовій. Нагадаю, що вчителям влада дала принизливу доплату в 1 тис. грн», – зауважила народна депутатка.

Нагадаємо, що 28 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згодом Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.

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Теги: Держбюджет економіка зарплата суд суддя Ніна Южаніна Україна гроші

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