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Німецькі соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Німецькі соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери
На думку керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини, «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації»
фото з відкритих джерел

Шольц у своєму виступі зробив особливий акцент на темі України, назвавши правильним рішення допомагати Україні, стати найбільшим прихильником України в Європі

Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН, який поведе партію на вибори, зокрема, через його зважену політику. Про рішення керівництва СДПН оголосила голова партії Саскія Есскен у понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні одностайно номінували Олафа Шольца нашим кандидатом у канцлери на майбутніх виборах», – заявила Есскен і проголосила, що соціал-демократи вступають таким чином у передвиборчу боротьбу. 

На думку керівництва партії, «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», адже нинішній глава уряду має «досвід і принци» і все робить правильно.

Есскен також назвала правильним рішення канцлера звільнити свого міністра фінансів, лідера ліберальної партії, Крістіана Лінднера.

Сам Шольц у своєму слові зробив особливий акцент на темі України, назвавши правильним рішення допомагати Україні, стати найбільшим прихильником України в Європі. Він підкреслив, що його «уряд все зробив, щоби Україна не залишилась самі на сам… І водночас все зробив, щоби війна не розширилася».

«Ми – та держава, яка насправді постійно підтримує Україну та не залишає її одну в оборонній боротьбі за свободу, демократію і суверенітет», – заявив Шольц, додавши, що мобілізація такої допомоги була правильною.

«Але водночас уряд під моїм керівництвом зробив усе, щоби ця війна не зазнала ще більшої ескалації і не переросла у війну між Росією і НАТО. І це залишається центральним викликом зараз… Попри всі дискусії для мене завжди було важливо, щоби ми завжди ухвалювали правильні рішення, наприклад, коли я сказав, що ми не будемо передавати ракети Taurus, наприклад, коли я сказав, що не погоджуюсь з тим, щоби зі зброї, яку ми передали, завдавалися удари вглиб території Росії», – додав політик.

Зазначимо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не висуватиме свою кандидатуру на посаду федерального канцлера на майбутніх позачергових виборах, які відбудуться 23 лютого 2025 року. Міністр оборони Німеччини наголосив, що це його «суверенне, особисте і повністю особисте рішення».

Нагадаємо,  німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. 

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

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Теги: Німеччина вибори Олаф Шольц

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