Країни НАТО почали виведення військ з Афганістану

Члени НАТО вирішили в середині квітня розпочати виведення сил Місії рішучої підтримки до 1 травня, і це виведення розпочалося

Безпека військових Альянсу «буде головним пріоритетом на кожному кроці»

Країни Північноатлантичного альянсу розпочали організоване виведення військових контингентів з Афганістану. Про це 29 квітня пише AFP.

«Члени НАТО вирішили в середині квітня розпочати виведення сил Місії рішучої підтримки (Resolute Support Mission - ред.) до 1 травня, і це виведення розпочалося. Це буде впорядкований, скоординований та обдуманий процес», – заявив представник НАТО.

Члени Альянсу домовились цього місяця завершити місію в Афганістані після того, як президент США Джо Байден закликав припинити «найдовшу війну» Америки.

Представник НАТО додав, що безпека військових Альянсу «буде головним пріоритетом на кожному кроці, і ми вживаємо усіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал».

Нагадаємо, кілька днів тому Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.



