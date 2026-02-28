Головна Світ Політика
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
фото: Бадр Аль-Бусаїді/X

Збагачений уран можуть змішати до найнижчого рівня та перетворити на паливо, процес створення якого є незворотним

Іран погодився зупинити накопичення збагаченого урану та ліквідувати наявні запаси у разі підписання нової угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомив міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді, чия країна виступає ключовим посередником у переговорах. За його словами, Тегеран готовий піти на значно більші поступки, ніж це передбачала ядерна угода 2015 року. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

План передбачає, що Іран не просто припинить виробництво, а фактично позбудеться матеріалів, які можуть бути використані для створення зброї. Збагачений уран планують змішати до найнижчого рівня та перетворити на паливо, процес створення якого є незворотним. Це позбавить країну можливості накопичити достатню кількість сировини для ядерної бомби.

Важливою частиною домовленостей має стати повна перевірка з боку МАГАТЕ. Альбусаїді наголосив, що угода гарантуватиме інспекторам ООН безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів Ірану. Ба більше, посередник припустив, що на певних етапах до перевірок зможуть долучитися навіть представники Сполучених Штатів.

Попри оптимістичні заяви оманської сторони, позиція Вашингтона залишається неоднозначною. Напередодні Дональд Трамп висловив невдоволення ходом переговорів, зазначивши, що Тегеран не дає США бажаних результатів. Разом із тим, голова МЗС Оману того ж дня провів зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, щоб обговорити прогрес. Наразі невідомо, чи вважатиме адміністрація Трампа запропоновані кроки достатніми для відмови від можливих військових ударів по Ірану.

Як відомо, командувач Центрального командування США Бред Купер проінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. 

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

Нагадаємо, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Американська сторона наполягала на зменшенні основних потужностей Ірану зі збагачення урану та передачі його запасів за кордон. У Тегерані ці вимоги відкинули, заявивши про неприйнятність повного згортання ядерної програми, ліквідації об’єктів і запровадження постійних обмежень.

Теги: Іран США Оман МЗС

