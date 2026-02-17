Уряд спростив закупівлю вживаних авто для потреб ЗСУ: що змінилося

Кабінет міністрів України вніс суттєві зміни до правил закупівлі транспортних засобів для потреб Сил оборони

Відтепер військові частини зможуть швидше та ефективніше забезпечувати себе вживаними автівками, оминаючи тривалі процедури, які раніше гальмували постачання техніки на фронт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову КМ, яка набрала чинності сьогодні, 17 лютого.

Відповідно до рішення уряду, тепер процедура придбання вживаних пікапів, позашляховиків та спецтехніки стала максимально адаптованою до умов воєнного стану.

Тепер командир частини або уповноважена особа може знайти необхідний пікап на вторинному ринку та викупити його напряму, за умови, що це передбачено штатно-табельною потребою.

Змінами також чітко визначено перелік транспортних засобів, які можна придбати без тендера: мікроавтобуси та легкові автомобілі підвищеної прохідності, зокрема з типом кузова пікап, мотоцикли та мотовсюдиходи, квадроцикли і навіть багі.

Крім того, передбачена і можливість придбання техніки з електричними або гібридними силовими установками, що досить важливо для забезпечення безшумних груп, наприклад для розвідки.

Оскільки стандартного аукціону у системі Prozorro не відбуватиметься, уряд запропонував визначати вартість вживаного транспорту на підставі звіту про оцінку майна. Послуги суб’єкта оціночної діяльності будуть включатися до вартості предмета закупівлі.

«Автомобіль на фронті – це розхідний матеріал, і він потрібен солдату «на вчора». Нова постанова дозволяє закривати потреби підрозділів у транспорті значно оперативніше», – так прокоментували зміни у міністерстві оборони України.

