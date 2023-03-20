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Кремль зобов’язав своїх співробітників викинути iPhone

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль зобов’язав своїх співробітників викинути iPhone
фото ілюстративне

У Росії вважають, що iPhine більшою мірою схильні до злому і шпигунства з боку західних фахівців

Співробітники адміністрації президента Росії отримали вказівку до кінця березня замінити телефони iPhone на смартфони інших марок і з іншою операційною системою. Про це передає російське видання «Коммерсант» із посиланням на джерела.

«iPhone – все. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таку інформацію чиновникам повідомили на на семінарі для співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації Путіна, який відбувся на початку березня в Підмосков'ї.

Вимога відмовитися від iPhone нібито пов'язана з міркуваннями безпеки – у Кремлі вважають, що ці гаджети більшою мірою схильні до злому і шпигунства з боку західних фахівців порівняно з іншими смартфонами.

Співробітникам адміністрації Путіна рекомендували купувати телефони з операційними системами Android, її китайськими аналогами або «Аврора».

Зазначається, що Кремль може навіть закупить нові «безпечні» телефони для своїх співробітників, щоб полегшити їм відмову від американської техніки.

Рекомендації позбутися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

Раніше повідомлялося, скільки коштує робота американських шпигунів.

До слова, Пентагон підозрює Китай у шпигунстві через портові крани.

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