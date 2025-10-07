Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину

Протягом століть шлюб функціонував як економічний контракт – обіцянка фінансової стабільності, яку пара створювала спільно. Однак сьогодні молоді американці вважають фінансову безпеку не метою шлюбу, а його обов'язковою умовою

Інститут шлюбу у США кардинально змінив свою економічну природу: він перетворився з механізму спільного фінансового старту на ознаку вже досягнутого добробуту, що робить його дедалі менш доступним для менш забезпечених верств населення, повідомляє The Wall Street Journal, пише «Главком».

Економічна природа шлюбу у Сполучених Штатах кардинально змінилася: він перетворився з механізму спільного досягнення добробуту на символ вже існуючого успіху. Для молодих американців фінансова безпека тепер є обов'язковою передумовою для одруження, а не його метою.

Протягом століть шлюб функціонував як економічний контракт – обіцянка кращих шансів на успіх і стабільність, яку досягали удвох. Однак, як зазначають молоді люди, ця роль повністю перевернулася.

Економісти та демографи називають це мислення «моделлю capstone» (шлюб як вінець). Вона витіснила старий підхід «cornerstone» (шлюб як наріжний камінь), коли молоді люди одружувалися рано, а потім разом будували кар'єру і накопичували капітал.

«Спочатку досягніть певного успіху в освіті та професії – і лише потім надягайте обручку», – говорить Бред Вілкокс, професор соціології Університету Вірджинії. Цей зсув підвищує медіанний вік першого шлюбу (30 років для чоловіків і 29 для жінок) і скорочує ймовірність одруження загалом. Проблема в тому, що погляд на шлюб як на вінець надто високо піднімає планку вимог до життя до весілля.

Зміна парадигми зробила шлюб менш доступним для груп із низькими доходами, поглиблюючи нерівність:

Майнове розшарування: Зниження показника перших шлюбів серед осіб віком 22-45 років значно менше серед людей із дипломом бакалавра, ніж серед тих, хто не має вищої освіти. У нижніх двох третинах розподілу доходів падіння було набагато сильнішим, ніж у верхній третині.

«Символ статусу»: Шлюб перетворився на символ статусу. Люди не хочуть одружуватися, доки не мають роботи, яка здатна їх утримувати, і партнера, який відповідає всім цим пунктам.

Багатство батьків: Благополуччя батьків є ключовим фактором. Серед 37-річних американців із батьками з високим рівнем доходів були одружені 59%, тоді як серед тих, хто виріс у бідніших родинах, – лише 30%. Це консолідує багатство еліт і закріплює нерівність.

Економічний прогрес жінок (які складають близько 60% випускників коледжів) поєднується з фінансовими труднощами частини чоловіків без дипломів.

«Раніше чоловікам не потрібно було долати настільки високу планку, тому що у них був козир «я годувальник», – зазначає Річард Рівз. Деякі жінки, які заробляють більше, кажуть, що чоловіки, з якими вони зустрічалися, часто здавалися тягарем, а не підтримкою.

Для тих, хто відкладає шлюб, зростає цінність автономії та зменшується «чарівність» партнерства. Проте дослідники зазначають, що пізніший та більш вибірковий вступ до шлюбу може призводити до більш стабільних союзів і знижувати рівень розлучень, але це відбувається ціною зменшення їхньої загальної кількості.

