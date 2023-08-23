У Запорізькій області окупанти вербують місцевих мешканців до лав армії РФ

Росіяни намагаються підкупити жителів грошима

Російські загарбники активізували вербування мешканців окупованих територій Запорізької області до лав армії РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Так, росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до них на службу за контрактом.

Зазначається, що загарбники переконують місцевих мешканців підписувати з ними контракти, обіцяючи за це грошове забезпечення.

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«Раніше ворог створив «добровольчі корпуси», але охочих із місцевих вступити туди не виявилось. Відтак всі ці корпуси укомплектовані переважно з росіян й найманців з інших країн. Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні», – йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву нагадали, що росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на тимчасово окупованих територіях й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України.

Нагадаємо, що війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти готуються до проведення осіннього призову на «військову службу» у складі окупаційної армії.

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Раніше повідомлялося, що Росія від початку 2022 року примусово мобілізувала до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.