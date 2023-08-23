Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запорізькій області окупанти вербують місцевих мешканців до лав армії РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запорізькій області окупанти вербують місцевих мешканців до лав армії РФ
Окупанти готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України
фото: ombudsman.gov.ua

Росіяни намагаються підкупити жителів грошима

Російські загарбники активізували вербування мешканців окупованих територій Запорізької області до лав армії РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так, росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до них на службу за контрактом.

Зазначається, що загарбники переконують місцевих мешканців підписувати з ними контракти, обіцяючи за це грошове забезпечення.

«Раніше ворог створив «добровольчі корпуси», але охочих із місцевих вступити туди не виявилось. Відтак всі ці корпуси укомплектовані переважно з росіян й найманців з інших країн. Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні», – йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву нагадали, що росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на тимчасово окупованих територіях й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України. 

Нагадаємо, що війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти готуються до проведення осіннього призову на «військову службу» у складі окупаційної армії.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку 2022 року примусово мобілізувала до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України. 

Теги: Запорізька область окупанти окупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти намагаються ущільнити оборону на півдні України
ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні
Вчора, 06:28
Гаубиця M109 здатна вести вогонь касетними боєприпасами
Як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів – The Washington Post
21 серпня, 18:05
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Дніпрі пролунали вибухи
15 серпня, 04:37

Події в Україні

У Запорізькій області окупанти вербують місцевих мешканців до лав армії РФ
У Запорізькій області окупанти вербують місцевих мешканців до лав армії РФ
Ворог знову накрив вогнем прикордонні громади Сумщини: є поранені
Ворог знову накрив вогнем прикордонні громади Сумщини: є поранені
The New York Times: ЗСУ потрібно змінити тактику контрнаступу
The New York Times: ЗСУ потрібно змінити тактику контрнаступу
Росіяни гатили артилерією по Донеччині: є жертви та поранені (фото)
Росіяни гатили артилерією по Донеччині: є жертви та поранені (фото)
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня
ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
20K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
17K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
13K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
6973
Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України
6381
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту