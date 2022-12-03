Кухар Путіна принизив колишнього главу «Роскомосу» через форму НАТО

Дмитро Рогозін приїхав на фронт у натівській формі

Наближені до російського диктатора Володимира Путіна прибічники війни в Україні почубилися між собою. Так, власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», розкритикував колишнього главу «Роскомосу» Дмитра Рогозіна, який приїхав на фронт у натівській формі.

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«Ми вже бачимо, як чудово літають наші супутники і як ми просунулися у цьому напрямку. Вважаю, що такого роду поїздки абсолютно марні і ні до чого позитивного не призводять. Думаю, що якби він спробував з кимось із вагнерівців зустрітися, то його навряд чи прийняли б.

В принципі, підрозділи ПВК «Вагнер» досить добре підготовлені та уважно відстежують у прицілі представників НАТО. Тому якби людина в натівському одязі наблизилася до позицій ПВК «Вагнер», то, гадаю, ми б відправили її у пластиковому мішку для опізнання», – сказав Євген Пригожин.

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Нагадаємо, екскуратор російського військово-промислового комплексу Дмитро Рогозін «воює проти НАТО» в екіпіруванні, виготовленому в країнах-членах Північноатлантичного Альянсу.

У країні-терористці Росії мобілізовані скаржилися, що свіже гарматне м'ясо нема в чому відправляти на війну. Одягалися вони власним коштом.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив Рогозіна з посади голови «Роскосмосу». До цього він майже сім років був головою колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації. У листопаді 2022 року стало відомо, що Рогозін подався на війну в Україну, щоб допомагати терористам «Л/ДНР».