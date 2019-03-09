Лідер Палестини закликав бойкотувати посольство США у Єрусалимі



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Палестинський лідер Саеб Ерекат

Посольство США переїхало з Тель-Авіва до Єрусалиму в травні минулого року

Палестинський лідер Саеб Ерекат заявив, що міжнародне співтовариство має «не брати участь у будь-яких формальних відносинах або співпраці» з американським посольством у Єрусалимі, яке тепер має палестинський відділ.

Про це пише портал JNS.

«Палестинський лідер Саеб Ерекат закликав до бойкоту нового посольства США в Ізраїлі, яке постало на основі Генерального консульства США раніше цього тижня», - йдеться у повідомленні.

Це рішення «було зумовлене нашими глобальними зусиллями, спрямованими на підвищення ефективності та результативності наших дипломатичних зусиль та дій», сказав заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

Посольство переїхало з Тель-Авіва до Єрусалиму в травні минулого року, після того, як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю у грудні 2017 року.

Нагадаємо, раніше саміт Вишеградської групи скасували через відмову Польщі їхати в Єрусалим.