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    У світі

    Лідер Палестини закликав бойкотувати посольство США у Єрусалимі

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    Палестинський лідер Саеб Ерекат - Лідер Палестини закликав бойкотувати посольство США у Єрусалимі
    Палестинський лідер Саеб Ерекат

    Посольство США переїхало з Тель-Авіва до Єрусалиму в травні минулого року

    Палестинський лідер Саеб Ерекат заявив, що міжнародне співтовариство має «не брати участь у будь-яких формальних відносинах або співпраці» з американським посольством у Єрусалимі, яке тепер має палестинський відділ.

    Про це пише портал JNS.

    «Палестинський лідер Саеб Ерекат закликав до бойкоту нового посольства США в Ізраїлі, яке постало на основі Генерального консульства США раніше цього тижня», - йдеться у повідомленні.

    Це рішення «було зумовлене нашими глобальними зусиллями, спрямованими на підвищення ефективності та результативності наших дипломатичних зусиль та дій», сказав заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

    Посольство переїхало з Тель-Авіва до Єрусалиму в травні минулого року, після того, як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю у грудні 2017 року.

    Нагадаємо, раніше саміт Вишеградської групи скасували через відмову Польщі їхати в Єрусалим.

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