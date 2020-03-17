Президент Ірану заявив про подолання піку пандемії Covid-19



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Президент Ірану Хасан Рухан

Загальна кількість заражених коронавірусом в Ірані становить майже 15 тисяч осіб

Президент Ірану Хасан Рухан заявив, що в країні подолали пік коронавірусу Covid-19.

«Зважаючи на цифри, ми подолали пік вірусу, але я все ще пропоную людям залишатися вдома, і в разі екстреної ситуації дотримуватися всіх медичних протоколів», - сказав Рухані, виступаючи у понеділок на засіданні оперативної групи з боротьби з коронавірусом.

Він не уточнив, про які саме цифри йдеться - про кількість хворих, тих, хто одужав, або померлих.

За словами Рухані, з 17 березня співробітники міністерства внутрішніх справ і міністерства охорони здоров'я перевірятимуть стан здоров'я громадян на спеціальних КПП, які відкриються на в'їздах і виїздах з міст.

Загальна кількість заражених коронавірусом в Ірані становить майже 15 тисяч осіб, п’ять тисяч осіб одужали. За минулу добу в Ірані від коронавірусу загинуло 129 осіб, загальна кількість жертв зросла до 853 осіб.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.