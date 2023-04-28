Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича

Опозиційні політики Сербії встигли побажати Александару Вучичу смерті

27 квітня сербські ЗМІ повідомили, що президента Сербії Александара Вучича екстрено госпіталізували. Проте менш як за годину пішли спростування з боку його пресслужби, повідомляють ЗМІ.

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ЗМІ зазначають, що президент Вучич нібито потрапив до лікарні, але не до Військової-медичної академії в Белграді.. Видання зазначає, що Вучич відмовився від послуг ВМА відтоді, відколи доктор Слободан Обрадович приєднався до групи «Об'єднані проти Covid», яка намагалася принизити зусилля Сербії із захисту людей і охорони здоров'я під час пандемії.

Віцепрезидентка Народних зборів Сербії від SNS Сандра Божич надіслала повідомлення підтримки Александару Вучичу в Twitter.

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«Повна підтримка президента Вучича! Ми знаємо, що він не шкодує себе, що він живе і дихає для Сербії!» – написала Божич.

За словами сербських опозиціонерів, це друга госпіталізація Вучича за останні 20 днів. Один із лідерів руху «Партизан» Драган Відакович побажав Александру Вучичу смерті.

Нагадаємо, що 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад, проте згодом Туреччина спростувала інформацію про серцевий напад Ердогана.

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Президент Туреччини через тимчасове погіршення стану здоров’я взяв паузу в щільному графіку передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів, які відбудуться 14 травня. Ердоган змагатиметься зі спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу.