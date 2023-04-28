Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
Президент Сербії Александар Вучич перебуває в лікарні
фото з відкритих джерел

Опозиційні політики Сербії встигли побажати Александару Вучичу смерті

27 квітня сербські ЗМІ повідомили, що президента Сербії Александара Вучича екстрено госпіталізували. Проте менш як за годину пішли спростування з боку його пресслужби, повідомляють ЗМІ.

ЗМІ зазначають, що президент Вучич нібито потрапив до лікарні, але не до Військової-медичної академії в Белграді.. Видання зазначає, що Вучич відмовився від послуг ВМА відтоді, відколи доктор Слободан Обрадович приєднався до групи «Об'єднані проти Covid», яка намагалася принизити зусилля Сербії із захисту людей і охорони здоров'я під час пандемії.

Віцепрезидентка Народних зборів Сербії від SNS Сандра Божич надіслала повідомлення підтримки Александару Вучичу в Twitter.

«Повна підтримка президента Вучича! Ми знаємо, що він не шкодує себе, що він живе і дихає для Сербії!» – написала Божич.

За словами сербських опозиціонерів, це друга госпіталізація Вучича за останні 20 днів. Один із лідерів руху «Партизан» Драган Відакович побажав Александру Вучичу смерті.

Нагадаємо, що 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад, проте згодом Туреччина спростувала інформацію про серцевий напад Ердогана.

Президент Туреччини через тимчасове погіршення стану здоров’я взяв паузу в щільному графіку передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів, які відбудуться 14 травня. Ердоган змагатиметься зі спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу. 

Теги: здоров'я Сербія лікарня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних
Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних
У Словенії продовжено безкоштовний проїзд для українців: як скористатися
У Словенії продовжено безкоштовний проїзд для українців: як скористатися
Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці
Найстаріший у світі нацист помер, уникнувши в'язниці
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
«Шольц – ковбаса»: дружина посла Мельника розповіла про несподіване закінчення історії
«Шольц – ковбаса»: дружина посла Мельника розповіла про несподіване закінчення історії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)
12K
Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?
9945
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7097
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
6900
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
5830
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту