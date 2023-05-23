«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкинув усі чутки про свою хворобу і відповів що вмирати не збирається

Президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. Відповідні кадри опубліковані в Telegram-каналі «Пул Першого», близькому до пресслужби білоруського диктатора.

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«Якщо хтось вважає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Я вмирати не зібрався. Заспокойтесь. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого», – заявив Лукашенко.

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Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

У Росії також повідомили про те, що Лукашенко хворіє, але російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Вік, стрес, робота шкідлива... Так, хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси», – сказав Юсов.

Представник розвідки вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. «Я думаю, що це буде кризова ситуація», – сказав Юсов.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно знову з’явився на публіці. Перед цим востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.