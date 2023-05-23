Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу
Лукашенко сам відповів про те, чим насправді хворіє
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкинув усі чутки про свою хворобу і відповів що вмирати не збирається

Президент Білорусії Олександр Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. Відповідні кадри опубліковані в Telegram-каналі «Пул Першого», близькому до пресслужби білоруського диктатора.

«Якщо хтось вважає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Я вмирати не зібрався. Заспокойтесь. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого», – заявив Лукашенко.

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

У Росії також повідомили про те, що Лукашенко хворіє, але російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Вік, стрес, робота шкідлива... Так, хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на більш складні геополітичні процеси», – сказав Юсов.

Представник розвідки вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. «Я думаю, що це буде кризова ситуація», – сказав Юсов.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно знову з’явився на публіці. Перед цим востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

Читайте також: Що буде, якщо Лукашенко раптово помре
Теги: Олександр Лукашенко Міноборони путін Telegram президент робота диктатор стрес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболіст зперших днів війни взяв до рук зброю і захищав Україну
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
26 квiтня, 01:36
Олексій Резніков назвав велику помилку України в минулому
Резніков назвав серйозну помилку України в минулому
6 травня, 11:52
20 квітня Путін підписав указ про низку змін у військовому командуванні
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
25 квiтня, 08:06
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
9 травня, 13:30
Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку
Британська розвідка озвучила нову проблему Донбасу через війну
9 травня, 09:27
Після запису в гостьовій книзі, запланована розмова між Штайнмаєром та президентом України
Зеленський прибув на зустріч із Штайнмаєром (фото, відео)
14 травня, 10:47
Загадковою недугою Лукашенка заразилося і його оточення
Лукашенко пропустив святкування Дня державного прапора: журналісти пишуть про загадковий вірус
14 травня, 11:58
У зоні лиха у Туреччині відбуваються вибори
Вибори у контейнерах: у зоні лиха у Кахраманмараші голосують громадяни Туреччини (фото)
14 травня, 15:30
Росіяни запровадили спеціальний режим у Білгородській області
Влада Бєлгородщини ввела режим «контртерористичної операції»
Вчора, 20:27

Політика

Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу
«Я вмирати не зібрався, заспокойтеся»: Лукашенко жорстко відповів на чутки про свою хворобу
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
Глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
Глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
Московський суд продовжив арешт американського журналіста: США зробили заяву
Московський суд продовжив арешт американського журналіста: США зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
17K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
14K
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
12K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
11K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
9928
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів

Новини

Створення в Україні корпусу морської піхоти – звернення Зеленського
Сьогодні, 22:46
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту