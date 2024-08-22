Міносвіти може розробити план освіти для дітей у Курській області
Цей план не передбачатиме переміщення російських дітей до України
Міністерство освіти та науки України розглядає можливість створення плану щодо організації освітнього процесу для дітей, які проживають на територіях Курської області, що перейшли під контроль України. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час брифінгу.
«Якщо ситуація, яка зараз розвивається, продовжиться до кінця вересня-початку жовтня, нам доведеться розробити план для забезпечення освіти дітей на цих територіях. Це не передбачатиме їх переміщення на територію України», – зазначив Винницький.
Винницький наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють примусове переміщення дітей через кордони під час конфліктів. Він засудив дії Росії щодо депортації українських дітей та підкреслив, що подібні практики неприпустимі.
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