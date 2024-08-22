Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти може розробити план освіти для дітей у Курській області

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міносвіти може розробити план освіти для дітей у Курській області
Діти у Курській області зможуть навчатися за українським планом
фото з відкритих джерел

Цей план не передбачатиме переміщення російських дітей до України

Міністерство освіти та науки України розглядає можливість створення плану щодо організації освітнього процесу для дітей, які проживають на територіях Курської області, що перейшли під контроль України. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час брифінгу.

«Якщо ситуація, яка зараз розвивається, продовжиться до кінця вересня-початку жовтня, нам доведеться розробити план для забезпечення освіти дітей на цих територіях. Це не передбачатиме їх переміщення на територію України», –  зазначив Винницький.

Винницький наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють примусове переміщення дітей через кордони під час конфліктів. Він засудив дії Росії щодо депортації українських дітей та підкреслив, що подібні практики неприпустимі.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки путін Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Підрив «Північного потоку». Чому Україну звинуватили саме зараз
16 серпня, 15:49
Чому дії України на території агресора законні за міжнародним правом
Україна має право діяти на території агресора. І ось чому
9 серпня, 11:00
У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки БпЛА
У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки БпЛА
31 липня, 02:55
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
2 серпня, 07:32
Російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
7 серпня, 12:58
Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
8 серпня, 03:17
Держдеп США назвав причину наступу ЗСУ в Курській області
Держдеп США назвав причину наступу ЗСУ в Курській області
14 серпня, 04:25
У Росії говорять про неможливість мирних переговорів
Лавров заявляє про неможливість мирних переговорів
20 серпня, 04:32
Путін також доручив своїм міністрам подумати над фінансуванням територіальної оборони
«Це проблеми силових структур»: Путін скинув із себе відповідальність за безпеку Курщини
Сьогодні, 17:46

Наука та освіта

Міносвіти може розробити план освіти для дітей у Курській області
Міносвіти може розробити план освіти для дітей у Курській області
Об’єднання історії України зі всесвітньою: кількість незгодних значно зросла
Об’єднання історії України зі всесвітньою: кількість незгодних значно зросла
Гранти на навчання: Міністерство освіти попередило абітурієнтів-контрактників
Гранти на навчання: Міністерство освіти попередило абітурієнтів-контрактників
Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов'язаним абітурієнтам
Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов'язаним абітурієнтам
Виш з України вперше потрапив до титулованого світового рейтингу
Виш з України вперше потрапив до титулованого світового рейтингу
Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти
Гранти на навчання: найбільші виші України підписали договір з Міністерством освіти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
21K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
18K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua