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    У світі

    Літак, що летів до Мадрида, потрапив у сильну турбулентність: 35 постраждалих

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    Пілот літака Airbus A330-343 за 10-15 секунд знову контролював повітряне судно - Літак, що летів до Мадрида, потрапив у сильну турбулентність: 35 постраждалих
    Пілот літака Airbus A330-343 за 10-15 секунд знову контролював повітряне судно

    Літак різко знизився приблизно на 300 метрів за 10 секунд

    Літак, який летів з Маврикії у Мадрид, потрапив у зону сильної турбулентності, в результаті чого постраждали 35 осіб.

    Про це повідомляє Mirror.

    Зазначається, що літак різко знизився приблизно на 300 метрів за 10 секунд. Серед постраждалих є троє членів екіпажу.

    Після посадки постраждалих доставили у мадридські лікарні. Однак, пізніше всіх їх виписали.

    За словами пасажирів, пілот літака Airbus A330-343 за 10-15 секунд знову контролював повітряне судно.

    До слова, глава МЗС ФРН Хайко Маас не зміг вилетіти до Москви 21 серпня на урядовому літаку Airbus A340, бо у нього виявилися проблеми з гідравлікою. 

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