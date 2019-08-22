Літак, що летів до Мадрида, потрапив у сильну турбулентність: 35 постраждалих
Пілот літака Airbus A330-343 за 10-15 секунд знову контролював повітряне судно
Літак різко знизився приблизно на 300 метрів за 10 секунд
Літак, який летів з Маврикії у Мадрид, потрапив у зону сильної турбулентності, в результаті чого постраждали 35 осіб.
Про це повідомляє Mirror.
Зазначається, що літак різко знизився приблизно на 300 метрів за 10 секунд. Серед постраждалих є троє членів екіпажу.
Після посадки постраждалих доставили у мадридські лікарні. Однак, пізніше всіх їх виписали.
За словами пасажирів, пілот літака Airbus A330-343 за 10-15 секунд знову контролював повітряне судно.
До слова, глава МЗС ФРН Хайко Маас не зміг вилетіти до Москви 21 серпня на урядовому літаку Airbus A340, бо у нього виявилися проблеми з гідравлікою.