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Літатиме приватним літаком в офіс: новий директор Starbucks потрапив у гучний скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Літатиме приватним літаком в офіс: новий директор Starbucks потрапив у гучний скандал
Новий керівник Starbucks Браян Ніккол хоче літати на роботу 1600 км
фото: BBC

Новий директор Starbucks Браян Ніккол отримуватиме річну зарплату у $1,6 млн 

Новий керівник однієї із найбільших мереж кав'ярень у світі, американської Starbucks, Браян Ніккол вже опинився у центрі великого скандалу. Адже з’ясувалося, що він може літати на роботу корпоративним літаком. Нині він з родиною мешкає у Ньюпорт-Біч, що в Каліфорнії, а штаб-квартира Starbucks розташована у Сіетлі, що за 1600 км, пише ВВС.

Особливу увагу критиків привернула невідповідність між публічними заявами компанії щодо питань довкілля і клімату та стилем життя топкерівників. Також обговорюють, чи стосуватиметься нового керівника Starbucks правило щодо того, що три дні на тиждень треба працювати в офісі. До своїх обов’язків керівника найбільшої у світі мережі кав’ярень Браян Ніккол має приступити вже незабаром – 9 вересня.

Літатиме приватним літаком в офіс: новий директор Starbucks потрапив у гучний скандал фото 1

У посадових обов’язках Браяна Ніккола зазначено, що «від нього не вимагатимуть переїзду до місця розташування штаб-квартири компанії». Але там також йдеться про таке: «Ви зобов’язані регулярно приїздити з місця проживання до штаб-квартири компанії… як цього вимагатимуть посадові обов’язки та відповідальність». У документі також зазначено, що новий керівник може використовувати корпоративний літак для «пов’язаних із бізнесом подорожей», а також для «подорожей між місцем проживання та штаб-квартирою компанії».

Крім того, у Starbucks заявили, що організують невеликий офіс для нового керівника у Ньюпорт-Біч, коли він працюватиме з Каліфорнії. Starbucks має гібридну робочу політику. Це означає, що її співробітники повинні працювати з офісу щонайменше три дні на тиждень. У компанії не підтвердили, чи це правило стосуватиметься нового керівника, або ж його робота в офісі в Ньюпорт-Біч задовольнятиме вимогу про присутність в офісі.

Критика керівника Starbucks

Ден Котсворт, інвестиційний аналітик у AJ Bell, розповів ВВС, що Браяну Нікколу «на папері» запропонували «ті самі гібридні умови роботи, як і для інших працівників головного офісу компанії». «Але від самої ідеї, що він може використовувати корпоративний літак, щоб подолати 1600 км між Каліфорнією та Сіетлом, залишився «осад», – каже аналітик.

За його словами, використання приватних літаків погана ідея не тільки через шкоду для довкілля та негативний сигнал для співробітників і клієнтів компанії, але й «явно не найефективніший спосіб вести бізнес вартістю 105 млрд доларів із 400 тис. працівників».

Питання умов праці нового керівника Starbucks також широко обговорюється у соцмережах. «Як мило…і зручно для нього! Будемо сподіватися, ми не побачимо багато нової реклами від Starbucks про «довкілля» та «сталий розвиток», – йдеться в одному з дописів у Х. Обговорюють також і зарплатню, яку отримуватиме новий керівник Starbucks.

Згідно із інформацією про вакансію, річна базова платня Браяна Ніккола становитиме $1,6 млн. На додачу до цього він може отримувати бонус залежно від прибутків компанії, максимальний розмір якого складає $7,2 млн або 23 млн в акціях компанії на рік.

Чому було обрано Браяна Ніккола?

Про те, що Браян Ніккол замінить Лаксмана Нарасімхана на посаді керівника, у Starbucks оголосили минулого місяця. Зміна керівництва компанії відбувається на тлі спроб пожвавити продажі, що зменшуються. Браян Ніккол від 2018 очолював мережу мексиканського фаст-фуду Chipotle, допомагаючи компанії відновитися після кризи, зумовленої випадками харчових отруєнь серед клієнтів.

За час його керівництва продажі компанії подвоїлися, а ціна акцій зросла із $7 до $70. Chipotle також відкрили майже тисячу нових закусочних, а для виробництва їжі стали застосовувати нові технології та автоматизували виробничі процеси. Нині компанію називають «білою вороною» у ресторанному бізнесі, де багато компаній кажуть про те, що клієнти скорочують витрати на їжу.

Нагадаємо, американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, вирішила піти з РФ. Бренд більше не буде представлений на російському ринку. При цьому компанія продовжила надавати підтримку 2 тис. співробітникам у РФ, включаючи виплати протягом шести місяців та допомогу з працевлаштуванням.

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