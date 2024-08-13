Uklon покарав таксиста, який заявив військовому, що у ЗСУ служать «раби та холопи»

За словами військового, таксист заявив, що в українській армії «служать лише раби, холопи та чернь», які захищають «панів та бояр»

У Києві виник конфлікт між військовослужбовцем ЗСУ та водієм сервісу таксі Uklon

Військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Кирило Лазаревич розповів, що під час поїздки водій таксі у Києві висловив негативну та образливу думку щодо української армії та доцільності захисту України. Про це військовий повідомив на власному акаунті у Facebook.

За словами Лазаревича, таксист заявив, що в українській армії «служать лише раби, холопи та чернь», які захищають «панів та бояр».

Військовослужбовець зазначив, що лише присутність форми стримала його від фізичної реакції на ці образливі висловлювання. Він висловив сподывання, що керівництво компанії Uklon якнайшвидше позбудеться цього водія, якого він назвав «колаборантом».

«Людину навіть не засмутило те, що я був у формі», – заявив військовий.

Реакція сервісу таксі на скандал

Зауважимо, що компанія Uklon оперативно відреагувала на цей інцидент. Представники сервісу зв’язалися з військовим, вони попросили його надати додаткову інформацію, зокрема номер телефону, прив’язаний до його облікового запису в застосунку, щоб провести внутрішнє розслідування. Згодом представники компанії Uklon повідомили, що співпраця з таксистом припинена.

Сервіс таксі оперативно відреагував на скандал іх водієм фото: скриншот коментарів під дописом військового

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру водію таксі, який привласнив кошти дружини зниклого безвісти військовослужбовця. За даними слідства, водій відвозив жінку до місця призначення, а коли закінчив робочу зміну, поїхав додому. Пізніше від служби підтримки до нього надійшло повідомлення про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Раніше військовослужбовець Андрій розповів, що у Львові водій «Bolt» не лише скасував йому поїздку, через те, що він був із милицями, а й висловлював образи та виказував свою проросійську позицію. Водночас компанія «Bolt» у коментарі «Главкому» висловила свою позицію, та пояснила, як відбувається розгляд ситуації.