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Литва планує налагодити виробництво українських дронів на своїй території

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Литва планує налагодити виробництво українських дронів на своїй території
Україна і Литва об’єднають зусилля у виробництві дронів
фото (ілюстративне): DW

Проєкт передбачає спільні інвестиції та використання українських технологій для розвитку оборонної промисловості обох країн

Литва планує налагодити виробництво українських безпілотників на власній території в межах угоди про оборонну співпрацю з Україною. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами посадовця, запуск виробництва стане частиною домовленостей про співпрацю в оборонній промисловості, які Вільнюс і Київ підписали у травні 2026 року.

«У нас є угода з Україною, Drone Deal. Наразі в команді Міністерства внесені зміни, щоб залучити ключових спеціалістів, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення на місцях, аби ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві», – зазначив Каунас. Він пояснив, що безпілотники виготовлятимуть у Литві із використанням українських технологій.

На думку міністра, такий формат співпраці буде вигідним для обох держав: Україна отримає можливість розширити виробничі потужності, а Литва – посилити власний оборонно-промисловий комплекс.

Раніше виконавчий директор агентства Invest Lithuania Еліюс Чівіліс повідомляв, що кілька українських оборонних компаній уже отримали дозвіл литовської влади на початок роботи в країні. Крім того, у червні Робертас Каунас звертався до української компанії LuxUAV із пропозицією провести випробування її безпілотників на території Литви.

Нагадаємо, Литва стала першою країною-членом НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% свого ВВП. У 2026 році цей показник сягне 5,38%, або близько 4,79 млрд євро. Збільшення пов'язане з посиленням безпекової політики через війну в Україні та занепокоєнням країн Балтії щодо можливих загроз з боку Росії.

На початку червня Україна та Литва оголосили про створення спільної грантової платформи, яка фінансуватиме та масштабуватиме передові військові розробки. Головна мета програми – об'єднати науковий та виробничий потенціал українських і литовських інженерів для створення зброї майбутнього, здатної ефективно протидіяти ворожим загрозам у режимі реального часу. 

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Теги: Україна дрон Литва

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