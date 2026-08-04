Литва планує налагодити виробництво українських дронів на своїй території

Проєкт передбачає спільні інвестиції та використання українських технологій для розвитку оборонної промисловості обох країн

Литва планує налагодити виробництво українських безпілотників на власній території в межах угоди про оборонну співпрацю з Україною. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами посадовця, запуск виробництва стане частиною домовленостей про співпрацю в оборонній промисловості, які Вільнюс і Київ підписали у травні 2026 року.

«У нас є угода з Україною, Drone Deal. Наразі в команді Міністерства внесені зміни, щоб залучити ключових спеціалістів, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення на місцях, аби ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві», – зазначив Каунас. Він пояснив, що безпілотники виготовлятимуть у Литві із використанням українських технологій.

На думку міністра, такий формат співпраці буде вигідним для обох держав: Україна отримає можливість розширити виробничі потужності, а Литва – посилити власний оборонно-промисловий комплекс.

Раніше виконавчий директор агентства Invest Lithuania Еліюс Чівіліс повідомляв, що кілька українських оборонних компаній уже отримали дозвіл литовської влади на початок роботи в країні. Крім того, у червні Робертас Каунас звертався до української компанії LuxUAV із пропозицією провести випробування її безпілотників на території Литви.

Нагадаємо, Литва стала першою країною-членом НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% свого ВВП. У 2026 році цей показник сягне 5,38%, або близько 4,79 млрд євро. Збільшення пов'язане з посиленням безпекової політики через війну в Україні та занепокоєнням країн Балтії щодо можливих загроз з боку Росії.

На початку червня Україна та Литва оголосили про створення спільної грантової платформи, яка фінансуватиме та масштабуватиме передові військові розробки. Головна мета програми – об'єднати науковий та виробничий потенціал українських і литовських інженерів для створення зброї майбутнього, здатної ефективно протидіяти ворожим загрозам у режимі реального часу.