За попередньою інформацією, у море було віднесено 19 військовослужбовців

У Казахстані щонайменше дев’ятеро військовослужбовців загинули під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони країни.

«24 вересня в Мангістауській області під час проведення навчань військово-морських сил збройних сил Республіки Казахстан під час виконання навчально-бойового завдання на узбережжі Каспійського моря у зв’язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру військовослужбовці були віднесені в море», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у море було віднесено 19 військовослужбовців. Наразі зафіксовано загибель дев'ятьох військовослужбовців.

«Троє врятовано, у тому числі одного госпіталізовано. Тривають пошуки решти. На місце події негайно направлено сили та засоби рятувальних служб», – додається у заяві.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.