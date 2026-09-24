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У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
Наразі зафіксовано загибель дев'ятьох військовослужбовців
фото: liter.kz

За попередньою інформацією, у море було віднесено 19 військовослужбовців

У Казахстані щонайменше дев’ятеро військовослужбовців загинули під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони країни.

«24 вересня в Мангістауській області під час проведення навчань військово-морських сил збройних сил Республіки Казахстан під час виконання навчально-бойового завдання на узбережжі Каспійського моря у зв’язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру військовослужбовці були віднесені в море», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у море було віднесено 19 військовослужбовців. Наразі зафіксовано загибель дев'ятьох військовослужбовців.

«Троє врятовано, у тому числі одного госпіталізовано. Тривають пошуки решти. На місце події негайно направлено сили та засоби рятувальних служб», – додається у заяві.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

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Теги: Казахстан військові навчання військові

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