У ВООЗ розповіли про кількість розроблюваних вакцин від Covid-19



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В даний час в світі створюється близько 200 вакцин від Covid-19

Близько 200 вакцин від Covid-19 знаходяться на різних стадіях розробки і клінічних випробувань

Заступник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан назвала кількість розроблюваних в світі вакцин від коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє The Indian Express.

За її словами, в даний час в світі створюється близько 200 вакцин від Covid-19, які знаходяться на різних стадіях розробки і клінічних випробувань.

«З них близько 15 вакцин вже тестують на людях», - сказала Свамінатан.

Вона зазначила, що ВООЗ відводить на виробництво вакцини від нової коронавірусної інфекції від 12 до 18 місяців. Як заявила Свамінатан, це буде безпрецедентно, тому що зазвичай розробка вакцини займає близько десяти років.

Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.