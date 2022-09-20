«Людям потрібна правда». Пропагандистка Скабеєва почала вихваляти американську зброю

Росіян із телевізорів лякають американськими Himars

Російська телепропагандистка Ольга Скабеєва під час одного з ефірів виступила з промовою, у якій вихваляла американську зброю, обґрунтувавши свої слова тим, що росіяни «потребують правди»

Скабеєва наголосила, що НАТО – сильний блок, а зброя у американців – хороша.

«Нас народ дивиться, ми до нього маємо ставитися з повагою. Вони чекають від нас правди. Зброя у американців нормальна, блок Північноатлантичний – сильний, навалились вони на нас усім західним світом. Там повно спеціалістів, у цих спеціалістів чудово вийшло спрацювати у Харківській області. Не треба говорити, що зброя «так собі». Треба рухатися вперед, розуміти, що ставки дуже високі, але правда все одно потрібна людям. Не треба роздумувати щодо того, що американські Himars не становлять загрози. Становлять!» – сказала пропагандистка.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Ксенія Собчак на своїй сторінці в соцмережі уїдливо висловилася про пропагандистку Ольгу Скабеєву, через помилку, яку та зробила в одному з телеефірів. На що Скабеєва відповіла гнівним дописом у соцмережі.

Також раніше пропагандистка Скабеєва видала фейк про королеву Єлизавету II. В ефірі передачі «60 хвилин» на російському пропагандистському каналі «Росія 1» показали відео, на якому нібито королева Британії Єлизавета II у молодості кидає африканським дітям їжу прямо на землю, а вони її підбирають. Насправді пропагандисти збрехали, показавши роботу французького кінорежисера Габріеля Вейра 1899 року, тобто картину було знято за 27 років до народження королеви.

Раніше депутат держдуми РФ Андрій Гурульов видав чергову заяву з погрозами у бік союзників України. Цього разу дісталося Німеччині, якій чоловік прямо пригрозив ядерною війною. Депутат Гурульов ошелешив усіх присутніх на передачі пропагандистки Симоньян заявою про застосування ядерної зброї.