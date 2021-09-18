Поліція Вашингтона готова до мітингу прихильників Трампа біля Капітолія
Правоохоронці проводять превентивні заходи, в тому числі виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу
Нинішній мітинг пройде 18 вересня в суботу під гаслом «Справедливість для J6»
Поліція Капітолію та правоохоронні служби американської столиці заявляють, що роблять усе необхідне для того, щоб новий мітинг прихильників Дональда Трампа в суботу навколо Конгресу США пройшов мирно. У якості превентивних заходів Капітолій уже обнесений парканом та іншими загорожами, повідомляє Укрінформ.
«Ми плануємо безпечне проведення заходу завтра. Але існують певні загрози насильства», – заявив у п’ятницю начальник поліції Капітолію Том Мангер.
Він запевнив, що правоохоронці «мають чіткий план» для гарантування, що мітинг пройде e мирний спосіб. Але навіть, якщо ситуація загостриться, правоохоронці швидко зможуть локалізувати її, пообіцяв шеф поліції.
Комплекс Капітолію, де засідає американський Конгрес, обнесений високим парканом й бетонними блоками по широкому периметру, який охоплює, в тому числі паркову зону навколо. В суботу, коли має відбутися мітинг, будуть виставлені посилені наряди поліції вздовж усієї загорожі.
Водночас правоохоронці проводять превентивні заходи, в тому числі виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу. Зокрема, ФБР та поліція відстежують активістів ультраправих рухів, які були причетні також до штурму Капітолію 6 січня.
Нинішній мітинг пройде 18 вересня під гаслом «Справедливість для J6» з вимогами звільнити людей, яким висунули офіційні звинувачення й заарештували за події 6 січня в центрі Вашингтона.
Нагадаємо, президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа.