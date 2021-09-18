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    Поліція Вашингтона готова до мітингу прихильників Трампа біля Капітолія

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    Правоохоронці проводять превентивні заходи, в тому числі виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу - Поліція Вашингтона готова до мітингу прихильників Трампа біля Капітолія

    Правоохоронці проводять превентивні заходи, в тому числі виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу

    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Нинішній мітинг пройде 18 вересня в суботу під гаслом «Справедливість для J6»

    Поліція Капітолію та правоохоронні служби американської столиці заявляють, що роблять усе необхідне для того, щоб новий мітинг прихильників Дональда Трампа в суботу навколо Конгресу США пройшов мирно. У якості превентивних заходів Капітолій уже обнесений парканом та іншими загорожами, повідомляє Укрінформ.

    «Ми плануємо безпечне проведення заходу завтра. Але існують певні загрози насильства», – заявив у п’ятницю начальник поліції Капітолію Том Мангер.

    Він запевнив, що правоохоронці «мають чіткий план» для гарантування, що мітинг пройде e мирний спосіб. Але навіть, якщо ситуація загостриться, правоохоронці швидко зможуть локалізувати її, пообіцяв шеф поліції.

    Комплекс Капітолію, де засідає американський Конгрес, обнесений високим парканом й бетонними блоками по широкому периметру, який охоплює, в тому числі паркову зону навколо. В суботу, коли має відбутися мітинг, будуть виставлені посилені наряди поліції вздовж усієї загорожі.

    Водночас правоохоронці проводять превентивні заходи, в тому числі виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу. Зокрема, ФБР та поліція відстежують активістів ультраправих рухів, які були причетні також до штурму Капітолію 6 січня.

    Прихильники Дональда Трампа 6 січня цього року вчинили погроми в будівлі, де засідав Конгрес США, щоби формально затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді загинуло п’ятеро людей, сотні активістів були заарештовані як у день штурму, так і після нього.

    Нинішній мітинг пройде 18 вересня під гаслом «Справедливість для J6» з вимогами звільнити людей, яким висунули офіційні звинувачення й заарештували за події 6 січня в центрі Вашингтона.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп ФБР президент поліція Вашингтон погроми
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    Поліція Вашингтона готова до мітингу прихильників Трампа біля Капітолія