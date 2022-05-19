Лукашенко засумував, що доведеться пересідати з «Мерседеса» на «Москвич» (відео)

Олександр Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому і його посіпакам доведеться пересісти з німецьких автомобілів на російські

Білоруський диктатор змушений буде обходитися без німецьких автомобілів

Чиновники у Білорусі готуються до зміни автопарку із західного на російський. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі із губернатором Нижегородської області РФ.

Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому та його посіпакам доведеться обходитися без продукції німецького автопрому. «Ну добре, не будемо їздити в цей час на «Мерседесах», – констатував самопроголошений очільник Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив, що доведеться їздити на «своїх» (білоруський диктатор мав на увазі російські – ред.) автомобілях.

Керівник нинішньої білоруської влади нагадав, що в Росії планують знову випускати автомобілі «Лада» та «Москвич». «Але це уже не ті «Москвичі» радянські, звісна річ», – запевнив усіх присутніх Олександр Лукашенко, зазначивши, що це ще «можливо, і не «Мерседеси», але прийде час, коли у нас будуть свої «Мерседеси».

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам.

Росіяни планують випускати на вкрадених у Renault заводах старі радянські бренди, «Лада» і «Москвич», а у майбутньому – електроавтомобілі.