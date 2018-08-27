Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія - «ангели-охоронці» один для одного
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Лукашенко розповів про «ангельську роль» РФ та Білорусі
Білорусь і Росія пов'язані спільною історією і тісними взаєминами в самих різних сферах.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».
«Ви знаєте, ми народи від одного кореня. Ми рідні люди. Подобається комусь це, не подобається», - зазначив білоруський президент.
За його словами, «як би цього комусь не хотілося, це вже сталося, що ми виросли від одного кореня».
Лукашенко підкреслив, що «як Росія для нас, так і Білорусь для Росії є ангелом-охоронцем».
«Звідси наша ангельська роль, про яку ви сказали. Точно так і Росія є для нас, білорусів, своєрідним ангелом-охоронцем. І не тільки ангелом», - заявив Лукашенко.
Він також звернув увагу на те, що залежність Білорусі «в економіці, перш за все, від Російської Федерації, найбільша».
«Це незаперечний факт. Куди від них дітися. Тому з прагматичної земної точки зору ми є один для одного ангелами-охоронцями, якщо вже йти в високе, духовне», - додав президент Білорусі.
Як відомо, напередодні Лукашенко анонсував зустріч з Путіним.
Нагадаємо, у середині серпня Лукашенко заявляв, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії.
Також він звинувачував Росію у «варварстві».