Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія - «ангели-охоронці» один для одного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лукашенко розповів про «ангельську роль» РФ та Білорусі

Білорусь і Росія пов'язані спільною історією і тісними взаєминами в самих різних сферах.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».

«Ви знаєте, ми народи від одного кореня. Ми рідні люди. Подобається комусь це, не подобається», - зазначив білоруський президент.

За його словами, «як би цього комусь не хотілося, це вже сталося, що ми виросли від одного кореня».

Лукашенко підкреслив, що «як Росія для нас, так і Білорусь для Росії є ангелом-охоронцем».

«Звідси наша ангельська роль, про яку ви сказали. Точно так і Росія є для нас, білорусів, своєрідним ангелом-охоронцем. І не тільки ангелом», - заявив Лукашенко.

Він також звернув увагу на те, що залежність Білорусі «в економіці, перш за все, від Російської Федерації, найбільша».

«Це незаперечний факт. Куди від них дітися. Тому з прагматичної земної точки зору ми є один для одного ангелами-охоронцями, якщо вже йти в високе, духовне», - додав президент Білорусі.

Як відомо, напередодні Лукашенко анонсував зустріч з Путіним.

Нагадаємо, у середині серпня Лукашенко заявляв, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії.

Також він звинувачував Росію у «варварстві».